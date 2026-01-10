Tabellone ATP Adelaide 2026 | Davidovich Fokina prima testa di serie Bolelli Vavassori al via in doppio

Ecco il tabellone dell'ATP 250 di Adelaide 2026, torneo che dal 2020 accoglie sia il circuito maschile che quello femminile. La manifestazione vedrà Davidovich Fokina come prima testa di serie, mentre Bolelli e Vavassori parteciperanno nel doppio. Un appuntamento importante per i giocatori italiani e internazionali, che si prepara a offrire un torneo di qualità e spettacolo.

Svelato il tabellone dell'ATP 250 di Adelaide, che dal 2020 ospita sia il circuito maschile che quello femminile. E, in un tempo nel quale i problemi di Covid erano importanti in Australia, è stata questa una località fondamentale nel dare più tornei possibili al consesso tennistico. Testa di serie numero 1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che molto recentemente ha assunto il chiacchierato (per le sue vicende passate) argentino Mariano Puerta quale coach. Per lui potenziale quarto di finale con il monegasco Valentin Vacherot, atteso a capire come si può adattare ancora al circuito maggiore dopo la clamorosa corsa di Shanghai.

