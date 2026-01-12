Andrea Iannone scaricato da Elodie ma Belen non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo

Le recenti indiscrezioni indicano una possibile crisi tra Andrea Iannone ed Elodie, ma né i protagonisti né fonti ufficiali hanno confermato la notizia. Parallelamente, si parla di un possibile allontanamento tra Iannone e Belen, che sembrerebbe evitare ogni contatto. In assenza di conferme, le vicende restano al centro di indiscrezioni e speculazioni, lasciando spazio a interpretazioni non ufficiali.

Le voci sulla fine della storia tra Andrea Iannone ed Elodie si rincorrono da settimane senza però trovare conferma da parte dei diretti interessati. Gli indizi non mancano (recente il post pubblicato da lui senza alcun accenno alla cantante al suo fianco da tre anni), ma tali restano nel. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Dopo la rottura con Elodie il ritorno di fiamma con Belen: il gossip intorno ad Andrea Iannone Leggi anche: Andrea Iannone, volta pagina dopo Elodie: il gesto inaspettato verso Belen Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elodie al centro delle segnalazioni: è sbocciato l'amore con una ballerina del suo tour?; Andrea Iannone ripensa a Belen Rodriguez? Il gesto social non passa inosservato; Che cosa sta succedendo tra Belén Rodríguez, Andrea Iannone ed Elodie? Il gossip decolla. "Iannone di nuovo vicino a Belen dopo la rottura con Elodie", cosa è successo - Un follow improvviso, una storia che (forse) si chiude e un passato che riaffiora: attorno ad Andrea Iannone qualcosa si muove. corrieredellosport.it

"Belen non vuole vedere Iannone nemmeno con il binocolo". E salta Sanremo - Nei giorni scorsi lo sportivo ha ripreso a seguire sui social la soubrette argentin ... corrieredellosport.it

Andrea Iannone torna a seguire Belen Rodriguez sui social dopo la rottura con Elodie - Un gesto inaspettato di Andrea Iannone verso Belen Rodriguez riapre le porte a spekulazioni su un possibile riavvicinamento. notizie.it

Secondo quanto appreso, Andrea Iannone non parteciperà a nessuno dei due test di gennaio: per essere a Phillip Island resta una sola, unica carta da giocarsi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.