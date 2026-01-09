Andrea Iannone volta pagina dopo Elodie | il gesto inaspettato verso Belen

Dopo la fine della relazione con Elodie, Andrea Iannone sembra aver rivolto l’attenzione verso Belen. Un gesto inaspettato ha suscitato sospetti di un possibile ritorno di fiamma tra i due. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media, lasciando intendere un cambiamento nei sentimenti dello sportivo e aprendo nuovi scenari sulla sua vita privata.

Possibile ritorno di fiamma tra Belen e Andrea Iannone? Lo sportivo, dopo la fine della sua relazione con la cantante Elodie, sembra aver riaperto le porte del suo cuore alla modella argentina. Recentemente, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una chat con un account. Nello screenshot, l'utente anonimo segnala che Andrea ha ricominciato a seguire.

