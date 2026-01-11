Dopo la presunta crisi con Elodie, si parla di un possibile riavvicinamento tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez. Le voci sui social evidenziano cambiamenti nella vita sentimentale del motociclista, mentre le speculazioni sulla fine della relazione con Elodie continuano a circolare. In questo articolo, analizzeremo gli ultimi aggiornamenti e le dinamiche di queste vicende.

Sarebbe ormai crisi fra Andrea Iannone ed Elodie, tanto che ormai le voci si rincorrono sui social. Al contempo, si sta sempre più parlando di un possibile riavvicinamento fra il motociclista e Belén Rodriguez. Gli amanti del gossip hanno raccolto diversi indizi sui social, e tutto porterebbe in questa direzione. Una cosa è certa, la notte di Capodanno la cantante è stata avvistata in una discoteca di Napoli senza il suo compagno. Secondo certi esperti di gossip, la relazione fra i due si sarebbe interrotta dopo tre anni d'amore. C'è poi un post sospetto pubblicato dallo stesso Andrea Iannone che qualche giorno fa è tornato da Madrid, dove aveva trascorso alcuni giorni insieme a degli amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo la rottura con Elodie il ritorno di fiamma con Belen: il gossip intorno ad Andrea Iannone

