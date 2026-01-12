Andrea Bianconi da Barbara Davis a Houston con Zipping Zap

La Galleria Barbara Davis di Houston ospita la mostra “Andrea Bianconi: Zipping Zap”, con nuove opere dell’artista italiano. La mostra comprende installazioni, disegni e sculture che esplorano i temi del ritmo, del movimento e della direzione, elementi fondamentali nel percorso creativo di Bianconi. Un’occasione per conoscere una selezione significativa della sua ricerca artistica, in un contesto internazionale dedicato all’arte contemporanea.

Milano, 12 gen. (askanews) – La Galleria Barbara Davis di Houston presenta la mostra “Andrea Bianconi: Zipping Zap”, che riunisce nuove opere dell’artista italiano, tra installazioni, disegni e sculture, e approfondisce i temi del ritmo, del movimento e della direzione, elementi centrali nella sua ricerca. Al centro del progetto espositivo vi è la ripetizione di un impulso mentale e visivo che guida lo spettatore in un’esperienza immersiva, in cui il disegno si trasforma in un linguaggio dinamico e in continua evoluzione. Fulcro dell’esposizione è una installazione site-specific composta da 34 tele trasparenti disegnate a mano, sospese nello spazio della galleria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

