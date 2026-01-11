geopolitica e realpolitik con bianconi

Geopolitica e realpolitik: Un’opportunità da non perdere, il libro di Maurizio Bianconi (nella foto) sarà presentato oggi alle 17 al Circolo Artistico di Arezzo. L’autore sarà intervistato da Luigi Alberti. Ingresso gratuito. Il quadro geopolitico è cambiato e il globalismo occidentale incarnato dalla finanza internazionale, con il braccio politico Usa opta per un mutamento di strategia anche se non di obiettivi. Si descrive il contesto e come lo scenario sia in movimento e quali siano i nuovi equilibri planetari. Ci si sofferma sulle posizioni europee sul valore dell’ Unione Europea e dei suoi rapporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

