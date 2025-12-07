Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre | Francesca Fialdini è tornata per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu

Roma, 6 dicembre 2025 - Serata di grandi esibizioni e verdetti, quella di sabato 6 dicembre a Ballando con le Stelle 2025. Mancano poche puntate alla finale del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su Raiuno e siamo arrivati al punto di non ritorno di questa edizione. Nell’undicesima puntata ovvero la prima semifinale, infatti, si sono svolti i tanto attesi ripescaggi. Oltre a un’eliminazione. Le pagelle della puntata di sabato 6 dicembre di Ballando con le Stelle non possono quindi che parlare di una serata molto movimentata. Serata nella quale non sono mancate comunque le cifre distintive di questa, e a dire il vero anche degli ultimi anni, edizione di Ballando con le Stelle: le polemiche fra i concorrenti e la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, le frasi esagerate e senza senso di Guillermo Mariotto, gli urlati entusiasmi di Rossella Erra anche per i coriandoli in pista e le totalmente prive di motivazione standing ovation da parte del pubblico in studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

