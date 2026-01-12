Anagni uno splendido gennaio a Casa Barnekow
A Anagni, gennaio prosegue con eventi culturali presso Casa Barnekow. Dopo il concerto del Trio Tiento del 10 gennaio, si susseguono altri appuntamenti pensati per arricchire il vostro mese. Un’occasione per vivere momenti di musica e cultura in un ambiente accogliente e ricco di storia. Continuate a seguire il calendario di eventi per scoprire tutte le proposte in programma a Casa Barnekow.
Dopo il concerto del Trio Tiento il 10 gennaio, continuano gli appuntamento per un gennaio indimenticabile a Casa Barnekow ad Anagni.Sabato 17 gennaio, alle ore 17:00, il prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, docente di Storia Medievale presso l’Università di Urbino, presenta il suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
