Anagni un fine settimana a Casa barnekow tra teatro e musica

Nel weekend del 13 e 14 dicembre, Casa Barnekow ad Anagni ospita una serie di eventi dedicati a teatro e musica, proseguendo il suo ricco calendario natalizio. Un'occasione per vivere momenti culturali e di intrattenimento nel cuore della città, tra spettacoli e atmosfere festive.

Proseguono gli appuntamenti del cartellone natalizio di Casa Barnekow (via Vittorio Emanuele 83 Anagni FR) nel weekend del 13 e 14 dicembre.Sabato 13 dicembre, ore 19, “Sotto l’ombra del Colosseo: tra poesia e musica.omaggio a Roma”, a cura di Convivium Perenne e Fantasia Veneziana: uno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

