Anagni in scena a Casa Barnekow Il dolore
“Il dolore” di Marguerite DurasDrammaturgia e regia di Ivano CapocciamaAssistente alla regia Daniela LombardiCon Giulia GermaniUna produzione Medusa Teatro“Non ricordo di averlo scritto“: nel 1985 Marguerite Duras pubblica Il dolore (titolo originale La Douleur). Dopo che i nazisti avevano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ad Anagni il prossimo 29 novembre andrà in scena lo spettacolo teatrale "Foglie morte" contro la violenza di genere, organizzato dall'associazione di Sandra Tagliaboschi. Un appuntamento che vuole lanciare un messaggio sociale fondamentale in un period - facebook.com Vai su Facebook
Casa Barnekow, oggi il concerto di canti popolari natalizi - Uno spettacolo di grande impatto emotivo, oltre che artistico, dedicato ad un episodio realmente accaduto durante la prima guerra mondiale e diventato, negli anni, il simbolo di come, al di là delle ... Riporta ilmessaggero.it
Anagni. Domani pomeriggio a Casa Barnekow la presentazione del libro “Nero di Londra” - Un saggio sui segreti legati al ruolo giocato dai servizi inglesi nella nascita del partito fascista. Secondo ilmessaggero.it