Mercatino della Festa di Sant' Antonio Abate
L’Associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della “25^ Festa di Sant’Antonio Abate e di Nostra Madre Terra” nella giornata di domenica 25 gennaio 2026, a Bovolone (VR), in piazzale Aldo Moro, dalle ore 9. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: "Concerti per l’avvento 2025", Stefano Perrotta alla chiesa di Sant'Antonio Abate
Leggi anche: "Concerti per l’avvento 2025", Mario Gaudio alla chiesa di Sant'Antonio Abate
Mercatino della 25Festa di Sant'Antonio Abate; Eventi segnalati dai Comuni; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi; Guida agli eventi del weekend (19 – 21 dicembre).
Sant'Antonio Abate: festa in cucina, con un pizzico di scaramanzia - In Italia, la festa di Sant'Antonio Abate, celebrata il 17 gennaio, è caratterizzata da tradizioni che uniscono riti religiosi, benedizioni degli animali e specialità culinarie tipiche. quotidiano.net
Firenze, festa al mercato di sant’Ambrogio - Dopo le celebrazioni per il 150° anniversario della sua creazione nel 2023, il mercato più amato dai fiorentini si prepara a salutare in bellezza il 2025 con la f ... nove.firenze.it
Sant'Antonio Abate: riti, leggende e feste del 17 gennaio - In diversi luoghi d’Italia il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, diventa un momento di festa. quotidiano.net
MERCATINO E FESTA DEL DOLCE Qui si produce Vi aspettiamo numerosi domani e domenica per mercatino e festa del dolce Non macate - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.