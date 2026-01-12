Amt torna in servizio l' ascensore di via Bari

L’ascensore di via Bari torna in funzione da lunedì 12 gennaio, dopo aver concluso con successo la revisione quinquennale. Le attività previste sono state completate, garantendo nuovamente la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto. L’intervento ha permesso di ripristinare il servizio regolare, assicurando comodità e sicurezza agli utenti della zona.

