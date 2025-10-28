Torna a Bari il BIG - Bari International Gender Festival

Torna nel capoluogo pugliese il Bari International Gender festival (BIG), festival multidisciplinare e transfemminista che dal 31 ottobre al 5 dicembre, porterà grandi nomi internazionali e nazionali nel campo delle arti performative, della danza e del teatro, ma soprattutto creerà momenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Torna domani 28 ottobre alle 20.00 al Teatro AncheCinema di Bari l'Ocean Film Festival Italia, rassegna cinematografica internazionale, giunta alla nona edizione, che propone il meglio del cinema dedicato al mare, all’avventura e alla tutela dell’ambiente ma - facebook.com Vai su Facebook

Nino D’Angelo torna a Bari con «I miei meravigliosi anni ’80… bis!»: il 5 marzo tappa al PalaFlorio - X Vai su X

Bari torna set per i film, quattro produzioni a giugno: «Forte impatto sul turismo» - E soprattutto quando arriva il clima mite, torna a far sognare con le macchine da presa in giro per le strade. Segnala quotidianodipuglia.it

Vasco Rossi torna in tour a Bari: appuntamento al San Nicola il 18 e 19 giugno 2026 - Nuove date per il Komandante, che per il prossimo anno sceglie di esibirsi a Ferrara, Olbia, Ancona, Udine e in Puglia Saranno Ferrara, come anticipato ieri sera dal sindaco Alan Fabbri, Olbia, Bari, ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Il Bari torna alla vittoria ed esce dalla zona retrocessione: i risultati della Serie B e il programma dell'infrasettimanale - Successo di misura degli uomini di Caserta, a Mantova Possanzini rischia la panchina. Scrive msn.com