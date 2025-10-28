Torna a Bari il BIG - Bari International Gender Festival

Baritoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna nel capoluogo pugliese il Bari International Gender festival (BIG), festival multidisciplinare e transfemminista che dal 31 ottobre al 5 dicembre, porterà grandi nomi internazionali e nazionali nel campo delle arti performative, della danza e del teatro, ma soprattutto creerà momenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

