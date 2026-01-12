Amsef il dibattito si infiamma Il Pd | Vendita noi tenuti all’oscuro Pronti ad impugnare la procedura

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sull’Amsef torna a suscitare attenzione, con il Pd che esprime preoccupazioni sulla trasparenza della vendita e annuncia possibili azioni legali. Dopo aver inviato lettere al direttore generale Mazzatorta, al sindaco e al prefetto, il partito sottolinea la necessità di chiarimenti e approfondimenti sulla procedura adottata. La questione rimane al centro del confronto pubblico, evidenziando l’importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure pubbliche.

Il Pd torna sul caso Amsef e lo fa, dopo le lettere inviate al direttore generale Mazzatorta, sindaco e prefetto il 23 dicembre e l’8 gennaio, con una nota. "L’amministrazione comunale – così i consiglieri Davide Nanni e Fabio Anselmo – ha scelto di vendere Amsef per far cassa il prima possibile, noncurante delle incongruenze e lacune presenti nella delibera votata dalla destra il 19 dicembre. Prendiamo atto, leggendo la stampa, che il direttore generale Sandro Mazzatorta avrebbe già autorizzato gli amministratori di Ferrara Tua a dare avvio “alle necessarie procedure operative per la dismissione della partecipazione detenuta” nella storica società pubblica di servizi funebri ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

amsef il dibattito si infiamma il pd vendita noi tenuti all8217oscuro pronti ad impugnare la procedura

© Ilrestodelcarlino.it - Amsef, il dibattito si infiamma. Il Pd: "Vendita, noi tenuti all’oscuro. Pronti ad impugnare la procedura"

Leggi anche: Amsef, prende il via la procedura. Obiettivo, chiudere entro marzo

Leggi anche: Dal valore della Casa funeraria al 'prezzo' finale, i dubbi del Pd sulla vendita di Amsef

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amsef, il dibattito si infiamma. Il Pd: Vendita, noi tenuti all’oscuro. Pronti ad impugnare la procedura.

amsef dibattito infiamma pdAmsef, il dibattito si infiamma. Il Pd: "Vendita, noi tenuti all’oscuro. Pronti ad impugnare la procedura" - La nota dei consiglieri Anselmo e Nanni: "Il dg Mazzatorta elude il confronto, la legge parla chiaro" . ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.