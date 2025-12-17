Dal valore della Casa funeraria al ' prezzo' finale i dubbi del Pd sulla vendita di Amsef

Il Partito Democratico di Ferrara esprime preoccupazione riguardo alla possibile vendita delle quote pubbliche di Amsef al Gruppo Hofi, sollevando dubbi sul valore della Casa funeraria e sull’impatto sul mercato locale dei servizi funebri. La questione ha suscitato attenzione e interrogativi sulla trasparenza e le conseguenze di questa operazione.

Anche il Partito Democratico di Ferrara esprime "forte preoccupazione" per quanto sta emergendo sulla possibile cessione delle quote pubbliche di Amsef al Gruppo Hofi, che "rivoluzionerebbe il mercato locale dei servizi funerari".

