Amsef prende il via la procedura Obiettivo chiudere entro marzo

Amsef ha avviato ufficialmente la procedura, con l’obiettivo di concludere entro il mese di marzo. La data di protocollo, registrata due giorni fa, conferma l’avvio formale del processo. La comunicazione, breve e tecnica, rappresenta il primo passo verso il raggiungimento dei traguardi stabiliti. Restano da seguire le fasi successive per garantire il rispetto delle tempistiche e l’efficacia dell’intera iniziativa.

La data del protocollo è quella dell'altro ieri. È una missiva stringata, poche righe, molto tecnica. La sostanza, però, è quella che rileva. Dopo il discussissimo voto in Consiglio comunale del 19 dicembre scorso sulla vendita delle quote di Amsef da parte di Ferrara Tua, è arrivato il passaggio formale. Ossia? Con la lettera firmata dal direttore generale Sandro Mazzatorta, l'amministrazione ha dato ufficialmente mandato alla 'regina' delle partecipate di avviare la procedura a evidenza pubblica. "Con la presente – si legge nel testo del documento firmato dal direttore – si trasmette in allegato la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre, avente ad oggetto 'Indirizzi in merito all'avvio del processo di dismissione della quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società in house Ferrara Tua Spa – Autorizzazione alla dismissione totale delle quote detenute (risoluzione gruppi maggioranza - risoluzioni ed emendamenti gruppi minoranza)', al fine di dare avvio alle necessarie procedure operative per la dismissione della partecipazione detenuta dalla sua società".

L'ex assessore e presidente di Amsef attacca la gestione del Comune di #ferrara sostenendo che i risultati negativi dipendono da scelte di spesa come le sponsorizzazioni per i concerti voluti da Alan Fabbri: "Amsef è stata per anni un’azienda redditizia. La Co - facebook.com facebook

