Almanacco | Martedì 13 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, Martedì 13 gennaio, offre uno sguardo agli eventi storici, ai compleanni, ai santi e al proverbio del giorno. È il 13° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 352 giorni ancora da vivere. Una panoramica semplice e accurata degli avvenimenti e delle ricorrenze di questa data, utile per conoscere meglio il trascorrere del tempo e le sue curiosità.

Martedì 13 Gennaio è il 13° giorno del calendario gregoriano. Mancano 352 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'IlarioProverbio di GennaioLa neve di gennaio diventa sale, e quella d'aprile farinaAccadde oggi1910 – Nasce la Nazionale di calcio dell'Italia1915 – Terremoto della Marsica. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

