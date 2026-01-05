Almanacco | Martedì 6 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 6 gennaio, noto come l’Epifania del Signore, segna il sesto giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 359 giorni ancora da vivere. In questa data si celebra il santo del giorno e si ricorda il proverbio di gennaio: “L’Epifania tutte le feste le porta via”. Tra gli eventi storici, nel 1911 si registra la nascita della Nazionale di calcio italiana.
Oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno.
6 Gennaio 2026: Chi è nato in questo giorno possiede una natura idealista e carismatica, capace di ispirare gli altri attraverso una visione del mondo originale e profondamente umana.
