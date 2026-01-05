Lunedì 6 gennaio, noto come l’Epifania del Signore, segna il sesto giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 359 giorni ancora da vivere. In questa data si celebra il santo del giorno e si ricorda il proverbio di gennaio: “L’Epifania tutte le feste le porta via”. Tra gli eventi storici, nel 1911 si registra la nascita della Nazionale di calcio italiana.

Martedì 6 Gennaio è il 6° giorno del calendario gregoriano. Mancano 359 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Epifania del SignoreProverbio di GennaioL' Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto!Accadde oggi1911 – La Nazionale di calcio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Almanacco | Martedì 6 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Martedì 4 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Martedì 9 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oroscopo di martedì 6 gennaio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno.

6 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco - Chi è nato in questo giorno possiede una natura idealista e carismatica, capace di ispirare gli altri attraverso una visione del mondo originale e profondamente umana. veronasera.it