Almanacco | Martedì 6 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 6 gennaio, noto come Epifania del Signore, segna il 6° giorno dell'anno nel calendario gregoriano. È un momento di tradizioni e ricorrenze, con il proverbio del mese e eventi storici che hanno segnato questa data. In questa giornata, si ricordano anche i compleanni di figure importanti e avvenimenti che hanno fatto la storia, offrendo uno sguardo equilibrato su passato e tradizioni.

Martedì 6 Gennaio è il 6° giorno del calendario gregoriano. Mancano 359 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Epifania del SignoreProverbio di GennaioL' Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto!Accadde oggi1911 – La Nazionale di calcio.

