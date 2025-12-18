Basket femminile alla Geas Sesto San Giovanni non riesce il miracolo Fuori dall’EuroCup con il Manresa

Il sogno europeo si spegne per il Basket femminile della Geas Sesto San Giovanni, che non riesce a ribaltare lo svantaggio accumulato nell’andata contro il Manresa. Nonostante l’impegno e la determinazione, le ragazze non riescono a colmare i 19 punti di svantaggio, lasciando la competizione internazionale. Una serata amara che conclude un percorso comunque ricco di emozioni e crescita per il team.

Doveva recuperare 19 punti di svantaggio, quelli subiti nel match d’andata tra le mura amiche del PalaAllende di Sesto San Giovanni. Insomma, alla Geas serviva un miracolo per ribaltare il risultato dell’andata contro il Baxi Manresa nel match di ritorno del sedicesimi di finale dell’EuroCup Women che si disputava all’A Malata di Ferrol. E il miracolo non è arrivato. Parte subito forte la squadra di casa, che va sul 6-2, poi va sul 12-5, ma la Geas non molla e si rifà velocemente sotto con Scott e Moore, poi sono Attura e Cornelie-Sigmundova a richiudere il gap e quasi allo scadere del primo quarto firma il sorpasso sul 14-15 con cui si va al primo stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

