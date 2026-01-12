Alberto Trentini ha annunciato al Tg1 di essere libero, dopo un periodo di oltre 400 giorni trascorsi nelle carceri venezuelane. Attualmente si trova nella residenza dell'ambasciata italiana a Caracas, segnando la fine di un lungo calvario. Questa comunicazione rappresenta un momento importante nel suo percorso personale e diplomatico, evidenziando la conclusione di una vicenda complessa e delicata.

“Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Sono libero”. Con queste parole, pronunciate al Tg1, Alberto Trentini ha annunciato la fine di un incubo durato oltre 400 giorni nelle carceri venezuelane. “Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato ed ha portato a termine la liberazione mia e di Mario ( Burlò, ndr)”. La loro scarcerazione è il risultato di un delicato incastro diplomatico, maturato nel passaggio dal “muro” eretto dal regime di Nicolás Maduro a un nuovo corso incarnato dalla presidente Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini: “Sono qui nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Sono libero”

Leggi anche: Alberto Trentini è libero: il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas. Un aereo sta andando a prenderli

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; È stato liberato Alberto Trentini; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati; Alberto Trentini finalmente libero. Chi è il cooperante italiano detenuto per 423 giorni in Venezuela.

Alberto Trentini: «Sono libero grazie alla premier e al governo. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia» - Così il cooperante italiano ha parlato al Tg1 delle 20 nel giorno ... msn.com