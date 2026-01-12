Alberto Trentini è libero | il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas Un aereo sta andando a prenderli

Alberto Trentini e Mario Burlò, cooperanti italiani, sono attualmente nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dalla premier Giorgia Meloni, che hanno comunicato che un volo da Roma è in viaggio per riportarli in Italia. La vicenda si conclude con il loro ritorno sicuro, dopo un periodo di detenzione.

" Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, seguito subito dalla premier, Giorgia Meloni: "Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa". I due nostri connazionali dovrebbero atterrare in Italia questa sera o al massimo domattina". Immediata la reazione della famiglia Trentini: "Alberto finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione", hanno dichiarato i familiari attraverso l'avvocata Alessandra Ballerini.

