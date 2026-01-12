Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano attualmente presso l’ambasciata italiana a Caracas. La notizia della loro scarcerazione, arrivata in una fredda mattina di gennaio, rappresenta un importante sviluppo per le rispettive famiglie e per il nostro paese. Restano in attesa di ulteriori dettagli e del rientro in Italia.

In una fredda mattina di gennaio è arrivata la notizia che tutta l'Italia attendeva da tempo: Alberto Trentin i e Mario Burlò sono finalmente liberi. I due, detenuti da oltre un anno in Venezuela, si trovano ora nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas e presto faranno ritorno in Italia. È stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a dare l'annuncio ufficiale attraverso un post sul suo account X, sottolineando che si tratta di un "segnale forte da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto". La vicenda di Trentini, cooperante umanitario veneziano di 46 anni originario del Lido di Venezia, e di Burlò, imprenditore torinese, aveva fatto il giro del paese sin dal loro arresto in Venezuela nel novembre del 2024.

