Alberto Trentini, liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela, ha ringraziato la premier, Tajani e il corpo diplomatico per il loro impegno. Durante un intervento al Tg1, Trentini ha annunciato di trovarsi nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas, sottolineando di essere tornato libero dopo un lungo periodo di privazioni. Questa vicenda evidenzia l’importanza del ruolo diplomatico nella tutela dei cittadini italiani all’estero.

“Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Sono libero”. Con queste parole, pronunciate al Tg1, Alberto Trentini ha annunciato la fine di un incubo durato oltre 400 giorni nelle carceri venezuelane. “Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato ed ha portato a termine la liberazione mia e di Mario ( Burlò, ndr)”. La loro scarcerazione è il risultato di un delicato incastro diplomatico, maturato nel passaggio dal “muro” eretto dal regime di Nicolás Maduro a un nuovo corso incarnato dalla presidente Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini ringrazia la premier, Tajani e il corpo diplomatico per la mia liberazione e quella di Mario Burlò

