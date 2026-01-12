Alberto Trentini libero | la telefonata a casa il viaggio di ritorno e la gestione del trauma Posso avere una sigaretta?

Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione, ha ritrovato la libertà. La telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma sono momenti fondamentali nel suo percorso di reintegrazione. Questa narrazione offre uno sguardo sobrio sulle sfide di chi ha vissuto un lungo periodo di isolamento, evidenziando la complessità di affrontare un nuovo inizio dopo un’esperienza così intensa.

Alberto Trentini, chi è il cooperante veneto liberato in Venezuela - Arrestato a novembre 2024 a sole tre settimane dal suo arrivo in Venezuela, il cooperante ha alle spalle dieci anni di cooperazione con ong umanitarie. editorialedomani.it

Alberto Trentini libero, la prigionia durata 423 giorni, la cella al Rodeo 1 e l'amore per i genitori: fine dell'incubo - La vita di Alberto Trentini è rimasta sospesa dal 15 novembre 2024 in una cella di El Rodeo 1. msn.com

Alberto Trentini è finalmente libero dopo oltre 420 giorni di detenzione senza accuse in Venezuela: è stato scarcerato insieme a Mario Burlò e si trova ora nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas, pronti a tornare in Italia. Grazie a tutti coloro che hanno la - facebook.com facebook

La premier ringrazia le autorità di Caracas che sono le stesse che hanno tenuto prigioniero senza ragione Alberto trentini per oltre 400 giorni x.com

