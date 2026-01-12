Alberto Trentini libero | la telefonata a casa il viaggio di ritorno e la gestione del trauma Ora posso fumare una sigaretta?
Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione, ha ritrovato la libertà. La telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma rappresentano tappe fondamentali nel suo percorso di reinserimento. Ora, con un senso di sollievo, si concede anche un momento di pausa, chiedendo: «Posso fumare una sigaretta?». Un racconto di resilienza e di un nuovo inizio, senza enfasi, ma con rispetto per la sua storia.
La libertà ha avuto il sapore di una sigaretta accesa. Per Alberto Trentini, dopo 423 giorni di buio nel Rodeo I, tornare a respirare senza il peso delle sbarre è stato uno choc di. 🔗 Leggi su Leggo.it
