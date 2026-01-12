Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, è stato recentemente rilasciato dal carcere di El Rodeo a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni di detenzione. La sua liberazione segna la fine di un lungo periodo di prigionia, e ora potrà tornare in Italia. Trentini aveva trascorso quasi un anno e mezzo lontano dalla sua famiglia e dal suo lavoro, in condizioni di detenzione non ufficialmente confermate.

Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, tornerà a casa: è stato liberato dal carcere di El Rodeo, a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni di prigionia. Si trovava nel Paese in quanto operatore umanitario, e lavorava con una Ong dedicata alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni, chi è il cooperante italiano

Leggi anche: La storia di Alberto Trentini, liberato in Venezuela dopo 426 giorni di prigionia: “Ferite difficilmente guaribili”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano prigioniero in Venezuela; Alberto Trentini è libero; Alberto Trentini chi è il cooperante italiano ancora detenuto in Venezuela; Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò.

232 alberto trentini cooperanteAlberto Trentini, chi &#232; il cooperante veneto liberato in Venezuela - Arrestato a novembre 2024 a sole tre settimane dal suo arrivo in Venezuela, il cooperante ha alle spalle dieci anni di cooperazione con ong umanitarie. editorialedomani.it

232 alberto trentini cooperanteAlberto Trentini torna libero dopo 420 giorni in Venezuela: chi &#232; il cooperante italiano - Alberto Trentini, chi è: la storia dell’operatore umanitario arrestato in Venezuela e tornato libero dopo 420 giorni. notizie.it

232 alberto trentini cooperanteChi &#232; Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia - Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, tornerà a casa: è stato liberato dal carcere di El Rodeo, a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.