Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia

Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, è stato recentemente rilasciato dal carcere di El Rodeo a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni di detenzione. La sua liberazione segna la fine di un lungo periodo di prigionia, e ora potrà tornare in Italia. Trentini aveva trascorso quasi un anno e mezzo lontano dalla sua famiglia e dal suo lavoro, in condizioni di detenzione non ufficialmente confermate.

Alberto Trentini, cooperante italiano di 46 anni, tornerà a casa: è stato liberato dal carcere di El Rodeo, a Caracas, in Venezuela, dopo 423 giorni di prigionia. Si trovava nel Paese in quanto operatore umanitario, e lavorava con una Ong dedicata alle persone con disabilità. Con lui rilasciato anche Mario Burlò. Arrestato a novembre 2024 a sole tre settimane dal suo arrivo in Venezuela, il cooperante ha alle spalle dieci anni di cooperazione con ong umanitarie.

“Alberto finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione”. Lo afferma la famiglia Trentini, con l’avvocata Alessandra Ballerini. “Tutti qu - facebook.com facebook

Quella della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, ora in salvo nell’ambasciata italiana a Caracas, è una bellissima notizia. Un ringraziamento alle istituzioni e a tutti gli esponenti della società civile che hanno contribuito a questo importante risultato. Or x.com

