L'Università Ca' Foscari di Venezia in apertura del congresso "Immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca" ha dedicato un momento per Alberto Trentini da oltre un anno detenuto in Venezuela. Per l'occasione era presente in video collegamento Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini. In adesione all'appello per la liberazione di Alberto, Ca' Foscari ha esposto sul Canal Grande lo striscione "Alberto Trentini libero". Il messaggio della rettrice Tiziana Lippiello. Ad Alberto e alla sua famiglia ha dedicato un pensiero la rettrice Tiziana Lippiello: "Si è laureato qui, a Ca' Foscari, nel 2004, in Storia contemporanea, con il massimo dei voti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Alberto Trentini libero". Lo striscione sul Canal Grande dell'Ateneo veneziano