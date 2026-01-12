Alberto Trentini dall’attività come cooperante all’arresto | chi è l’italiano appena rilasciato dal Venezuela
Alberto Trentini, 46 anni, veneto, è stato arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela, a circa tre settimane dal suo arrivo per una missione umanitaria. Dopo un periodo di detenzione, Trentini è stato recentemente rilasciato. Questa vicenda ha suscitato interesse sull’attività dell’italiano nel paese sudamericano e sulle circostanze che hanno portato al suo arresto. Qui si approfondiscono i dettagli di questa storia.
Era il 15 novembre 2024 quando Alberto Trentini, veneto di 46 anni, fu arrestato in Venezuela, circa tre settimane dopo il suo arrivo nel Paese per una missione umanitaria. Trentini, cooperante per la ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità, stava viaggiando da Caracas verso Guasdualito quando fu fermato a un posto di blocco e tratto in arresto. Per oltre un anno è rimasto detenuto nel carcere di massima sicurezza El Rodeo I, senza che le autorità venezuelane rendessero note accuse formali a suo carico. Trentini aveva cominciato la sua attività nella cooperazione diversi anni prima, operando in Paesi come Ecuador, Etiopia, Paraguay, Nepal, Grecia, Perù, Libano e Colombia insieme a organizzazioni come Focsiv, Cefa, Coopi e Danish Refugee Council. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
