Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano prigioniero in Venezuela
Alberto Trentini, cooperante italiano, è attualmente detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024. È stato arrestato dalle autorità venezuelane durante una missione nel Paese. La sua situazione ha suscitato attenzione internazionale e rimane al centro di discussioni diplomatiche.
Alberto Trentini si trova recluso in un carcere in Venezuela dal 15 novembre 2024, quando è stato arrestato dalle autorità venezuelane mentre si trovava in missione nel Paese sudamericano. Si definisce un " professionista con oltre dieci anni di esperienza nei settori dello sviluppo e umanitario con Ong internazionali in Sud America, Etiopia, Nepal, Grecia e Libano ", con " esperienza comprovata nella gestione di progetti e uffici, coordinamento, progettazione e budget di proposte, risorse umane e logistica. Madrelingua italiana, fluente in spagnolo, inglese e francese ". Trentini lavora con la Ong Humanity & Inclusion, ha una laurea in storia moderna e contemporanea all'Università Cà Foscari e un master in ingegneria delle acque e della salute conseguito in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas
