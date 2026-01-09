Alberto Trentini chi è il cooperante italiano ancora detenuto in Venezuela

Alberto Trentini, 46 anni, è un cooperante italiano attualmente detenuto a Caracas. Arrestato il 15 novembre 2024, circa tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela, rappresenta una figura di rilievo tra i cittadini italiani coinvolti in attività di cooperazione nel paese. La sua vicenda ha suscitato attenzione e interesse sia in Italia che all’estero, richiedendo aggiornamenti e approfondimenti sulla sua situazione.

Alberto Trentini, 46 anni, è un cooperante italiano arrestato a Caracas il 15 novembre 2024, tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela. Lavorava per la Ong Humanity & Inclusion (impegnata nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilità) quando è stato fermato e portato nel carcere El Rodeo, nella Capitale, con l’accusa di cospirazione. Secondo quanto riporta il sito dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), Trentini, nel settore della cooperazione da molti anni, aveva operato in Ecuador, Etiopia, Paraguay, Nepal, Grecia, Perù, Libano e Colombia, lavorando per Focsiv, Cefa, Coopi – Cooperazione internazionale, Danish Refugee Council e altre organizzazioni non governative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alberto Trentini, chi è il cooperante italiano ancora detenuto in Venezuela Leggi anche: Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano "prigioniero" in Venezuela Leggi anche: Alberto Trentini, Mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in Venezuela Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano prigioniero in Venezuela; Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro; Maduro chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa; Chi è Biagio Pilieri il giornalista italiano scarcerato in Venezuela. Alberto Trentini, la vicenda: la missione umanitaria in Venezuela, l'arresto, il carcere. In 14 mesi sono tre telefonate - Alberto Trentini, 46 anni, cooperante veneziano con una lunga esperienza, arriva in Venezuela a metà ottobre 2024 per una missione umanitaria con la Ong Humanity & ... ilgazzettino.it Venezuela, liberi gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa e speranze per Alberto Trentini - Al Lido di Venezia i genitori del cooperante, Ezio Trentini e Armanda Colusso, non sciolgono il silenzio per prudenza e nell’attesa di comunicazioni definitive ... rainews.it

Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas - "Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela ... fanpage.it

160.000 #italiani ?? intrappolati in #Venezuela ??

In un colpo d’ala di speranza dopo mesi di angoscia, il Venezuela ha iniziato a rilasciare alcuni dei cittadini stranieri detenuti nel paese. Tra questi figurano gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, mentre Alberto Trentini e Mario Burlò restano ancora in attesa - facebook.com facebook

Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche l’italiano Luigi Gasperin. Madrid: liberi 4 spagnoli. Speranza per Alberto Trentini ilsole24ore.com/art/venezuela-… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.