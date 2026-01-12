Al sedicesimo giorno di proteste in Iran mentre i cadaveri continuano ad ammassarsi per le strade si affacciano le prime ipotesi per il futuro E c' è chi sogna in grande

Al sedicesimo giorno di proteste in Iran, le strade si riempiono di corpi e l’attenzione internazionale si concentra sulla situazione. Mentre le manifestazioni continuano e le repressioni si intensificano, emergono ipotesi sul possibile futuro del paese. Tra gli iraniani in esilio cresce la speranza che il regime dell’Ayatollah Khamenei possa essere eventualmente superato, segnando un punto di svolta nella storia recente dell’Iran.

M entre le proteste di massa travolgono l’Iran e vengono duramente represse, tra gli iraniani in esilio c’è grande speranza che la teocrazia dell’Ayatollah Ali Khamenei stia finalmente per essere rovesciata. Ma quale direzione potrà prendere l’Iran dopo decenni di regime repressivo nella Repubblica Islamica? Il Guardian ha intervistato le attiviste iraniane che vivono in esilio in Gran Bretagna, che si sono mobilitate a supporto delle rivolte. Ed è emerso un nome di donna, quello di Maryam Rajavi. Iran, l’orrore della repressione in un video: lo strazio delle madri davanti ai sacchi neri X Leggi anche › Goli Kouhkan, l’ex sposa bambina condannata a morte in Iran. 🔗 Leggi su Iodonna.it

