Iran continuano furiose le proteste di piazza

Le proteste in Iran, iniziate a fine 2025, proseguono senza sosta. Le manifestazioni si intensificano, coinvolgendo diverse regioni e sfociando in scontri tra cittadini e forze di sicurezza. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo un fermento di opinioni e richieste di cambiamento nel Paese.

Le  manifestazioni in Iran  proseguono. Continuano gli scontri  tra dimostranti e  forze di sicurezza del regime di Teheran, mentre il movimento di protesta, iniziato a  fine 2025, continua a estendersi a nuove aree del Paese. Iran, la polizia usa la violenza. Secondo  organizzazioni per i diritti umani, la  polizia  e i  Pasdaran  hanno fatto ricorso a  lacrimogeni,  uso della forza. Inoltre, in alcuni casi, hanno  aperto il fuoco  per disperdere i raduni, mentre l’ opposizione in esilio  rilancia gli appelli alla  mobilitazione. Abbattuta una statua di Soleimani. Il  video diffuso sui social media  e  verificato da AFP  mostra manifestanti che  abbattono una statua di Qassem Soleimani  nel distretto di  Qaemieh, a  Kuhchenar, nella  provincia di Fars, nel sud dell’ Iran. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

