Iran continuano furiose le proteste di piazza

Le proteste in Iran, iniziate a fine 2025, proseguono senza sosta. Le manifestazioni si intensificano, coinvolgendo diverse regioni e sfociando in scontri tra cittadini e forze di sicurezza. La situazione rimane complessa e in evoluzione, riflettendo un fermento di opinioni e richieste di cambiamento nel Paese.

Le manifestazioni in Iran proseguono. Continuano gli scontri tra dimostranti e forze di sicurezza del regime di Teheran, mentre il movimento di protesta, iniziato a fine 2025, continua a estendersi a nuove aree del Paese. Iran, la polizia usa la violenza. Secondo organizzazioni per i diritti umani, la polizia e i Pasdaran hanno fatto ricorso a lacrimogeni, uso della forza. Inoltre, in alcuni casi, hanno aperto il fuoco per disperdere i raduni, mentre l' opposizione in esilio rilancia gli appelli alla mobilitazione. Abbattuta una statua di Soleimani. Il video diffuso sui social media e verificato da AFP mostra manifestanti che abbattono una statua di Qassem Soleimani nel distretto di Qaemieh, a Kuhchenar, nella provincia di Fars, nel sud dell' Iran.

