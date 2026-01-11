In Iran, le proteste continuano nonostante il blackout selettivo imposto dal governo, che mostra strade vuote mentre le piazze restano animate. Gli scontri con le forze dell’ordine si intensificano, e le autorità hanno avvertito che chiunque partecipi rischia la pena di morte, definendoli “nemici di Dio”. La situazione rimane tesa, con le immagini che raccontano una crisi sociale ancora aperta.

Gli avvertimenti sono arrivati ieri, con l’aumento dell’allerta in tutto l’Iran e l’avvertimento del procuratore generale Mohammad Movahedi Azad: chiunque parteciperà alle proteste sarà considerato un «nemico di Dio», quindi a rischio pena di morte. Eppure, nonostante il pugno duro del regime degli ayatollah le proteste in Iran sono continuate. Anche stanotte dove, in un paese senza più internet e collegamenti telefonici, le persone sono scese in piazza. Come lo dimostrano le poche immagini filtrate all’estero, da viale Vakil Abad a Mashhad. Dove i manifestanti si nascondono dietro le barricate mentre le forze di sicurezza sparano da una passerella, diffuse dal creator Vahid. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, in migliaia protestano contro il governo: i danni per le strade di Teheran

Leggi anche: Iran, da 24 ore blackout Internet. Le proteste continuano: 51 manifestanti uccisi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, il blackout selettivo del governo che manda in onda le strade vuote mentre le piazze esplodono. Continuano gli scontri contro l'esercito - Il video; Iran, blackout di Internet: segnalato crollo del traffico mobile; Iran: Blackout Internet, Traffico Mobile in Crollo.

Iran, blackout di Internet: segnalato crollo del traffico mobile - Già durante passate manifestazioni le comunicazioni erano state ostacolate da un intervento governativo ... dday.it