Al P1 di Abano una settimana di grande musica tra sala live e Dj reunion

Al P1 di Abano Terme, in via Giusti, si svolgerà una settimana dedicata alla musica, con eventi nella sala live e nelle aree DJ. La programmazione prevede serate di intrattenimento per appassionati di diversi generi, offrendo un’occasione per vivere momenti di relax e socializzazione in un ambiente moderno e accogliente. Un appuntamento pensato per chi desidera trascorrere serate all’insegna della musica e del divertimento.

La discoteca P1 di Abano Terme, in via Giusti, si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due appuntamenti che coinvolgeranno sia la sala discoteca sia la sala live.Venerdì 16 gennaioSi parte venerdì 16 gennaio con una serata su doppio fronte. Nella sala. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Settimana di eventi al p1 di Abano Terme: grande Capodanno e musica no stop Leggi anche: Settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano: musica live, cena spettacolo e Dj set Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. P1 di Abano Terme per il weekend musica dal vivo e hit da ballo il 9 e 10 gennaio 2026. Settimana di eventi al p1 di Abano Terme: grande Capodanno e musica no stop - Il 31 dicembre, dalle ore 22, il P1 accenderà la notte di San Silvestro con un evento pensato per trasformare l’arrivo del nuovo anno in un’esperienza travolgente. padovaoggi.it P1 di Abano Terme per il weekend musica dal vivo e hit da ballo - Settimana all’insegna della musica e del divertimento alla discoteca P1 di via Giusti, che propone un programma articolato tra sala live e sala disco, capace di soddisfare gusti diversi ma unito dalla ... padovaoggi.it

SCONTISTICHE ÉTAPE_01 Da -20% a -50% su una selezione di articoli Nei nostri negozi di Abano Terme e Ponte di Brenta Orari speciali: scorri per scoprire le aperture di ogni store nella settimanadal 5 al 10 gennaio Non perdere l’occasione di i - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.