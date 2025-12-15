Settimana di grandi eventi al Victoria Club di Abano | musica live cena spettacolo e Dj set
Questa settimana al Victoria Club di Abano si presenta ricca di eventi imperdibili: musica live, cene spettacolo e DJ set all'insegna dell'eleganza. Un’occasione per vivere serate di qualità in un ambiente raffinato, dedicato a chi desidera divertirsi con stile e trascorrere momenti indimenticabili.
Atmosfera elegante, musica live di qualità e serate pensate per un pubblico che ama divertirsi con stile. Il Victoria Club, raffinato lounge & music bar all’interno del prestigioso Hotel Trieste Victoria della famiglia Borile, propone una settimana ricchissima di appuntamenti che animeranno. Padovaoggi.it
