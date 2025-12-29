Settimana di eventi al p1 di Abano Terme | grande Capodanno e musica no stop

Abano Terme ospita una settimana di eventi al P1 di via Giusti, con musica e intrattenimento per tutta la famiglia. Il momento principale sarà il grande Capodanno 2025, un evento pensato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con musica e convivialità. La programmazione prevede diverse serate di intrattenimento, offrendo agli ospiti un’opportunità di vivere momenti di relax e divertimento in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Abano Terme si prepara a vivere una settimana di grande musica e divertimento alla discoteca P1 di via Giusti, con un calendario di appuntamenti che ha il suo momento più atteso nel Capodanno 2025, annunciato come il party di riferimento per salutare l'anno nuovo.Il 31 dicembre

