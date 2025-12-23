Al Lake Sound Park di Villa Erba arriva anche Luca Carboni
Al Lake Sound Park di Villa Erba si aggiunge un nuovo protagonista: Luca Carboni. Dopo aver riscosso grande successo nei principali palazzetti italiani, il cantautore bolognese porterà il suo spettacolo “Rio Ari o Live” al Festival dell’estate lombarda. L’evento conferma l’ampia proposta musicale del Lake Sound Park 2026, offrendo agli appassionati un’occasione unica di ascoltare dal vivo uno dei protagonisti della scena italiana.
