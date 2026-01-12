affari tuoi ivan e elisa vincono 35mila euro

Puntata avvincente e ad alta tensione quella di sabato ad “ Affari Tuoi “, in onda su Rai 1. Questa volta Stefano De Martino ha guidato tra i pacchi una coppia umbra: Ivan da Monterubiaglio, provincia di Terni. Lui, bel ragazzo, produce olio nel’azienda agraria di famiglia. Ad accompagnarlo c’è la sua compagna, Elisa, capelli corvini, molto sexy fasciata in un vestito marrone da sirena. Si erano lasciati, si sono rimessi insieme in occasione del provino. Durante la puntata si punzecchiano. Lei sa come colpire l’obiettivo. Gli ingredienti ci sono tutti. Ma veniamo ai pacchi. Gareggiano con il 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

