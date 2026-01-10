Affari Tuoi la puntata del 10 gennaio | Ivan dall'Umbria porta a casa 35mila euro con una scelta saggia

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, Ivan dall'Umbria ha deciso di accettare l'offerta di 35mila euro proposta dal Dottore, dimostrando una scelta ponderata e strategica.

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, Ivan dall'Umbria ha accettato l'offerta di 35mila euro dal Dottore. Nel suo pacco c'erano solo 20 euro: una scelta azzeccata che gli ha evitato una beffa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

