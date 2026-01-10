Affari Tuoi la puntata del 10 gennaio | Ivan dall'Umbria porta a casa 35mila euro con una scelta saggia

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, Ivan dall'Umbria ha deciso di accettare l'offerta di 35mila euro proposta dal Dottore, dimostrando una scelta ponderata e strategica.

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, Ivan dall'Umbria ha accettato l'offerta di 35mila euro dal Dottore. Nel suo pacco c'erano solo 20 euro: una scelta azzeccata che gli ha evitato una beffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Affari Tuoi, la puntata del 18 ottobre: Chiara dalla Toscana vince 32mila euro con un cambio dell’ultimo minuto Leggi anche: Affari Tuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: Me ne vado. E la concorrente scoppia a piangere; Affari Tuoi, quanto ha vinto ieri giovedì 1 gennaio 2026: montepremi Consuelo e com’è andata; Ad Affari Tuoi la partita di Ersilia non decolla e lei piange per la tensione, quanto ha portato a casa; Affari Tuoi, Stefano De Martino accoglie le gemelle, ma la partita è disastrosa. Herbert si improvvisa inventore. Affari Tuoi, la puntata del 10 gennaio: Ivan dall’Umbria porta a casa 35mila euro con una scelta saggia - Nella puntata di Affari Tuoi del 10 gennaio, Ivan dall'Umbria ha accettato l'offerta di 35mila euro dal Dottore ... fanpage.it

Affari tuoi nel caos, lite tra Ivan e la moglie: "Questo non è amore" e De Martino imbarazzato: "Serve cervello" - Nella nuova puntata del 10 gennaio, Ivan e Elisa discutono e tornano a casa con 35mila euro, De Martino non si tiene: "Serve cervello" ... libero.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 10 gennaio 2026 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 10 gennaio 2026? tag24.it

Affari Tuoi torna a febbraio in prima serata con uno spin-off dedicato alle coppie di futuri sposi. - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.