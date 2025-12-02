Sofia e Jacopo ad Affari tuoi i neo sposi vincono oltre 42mila euro

Ferrara, 2 dicembre 2025 – A conti fatti, si può dire che abbia portato a casa un ottimo bottino nonostante il marito. Già, perché la concorrente emiliano-romagnola della puntata di Affari tuoi andata in onda lunedì 1° dicembre, Sofia di Gallo, in provincia di Ferrara, ha dovuto fare i conti non solo con le proverbiali incognite del celebre programma di Rai uno – dall’ammontare ignoto dei pacchi agli intrighi del Dottore, fino al misterioso ‘pacco nero’ – ma anche con la scarsa fortuna del marito Jacopo, agricoltore, che l’ha affiancata durante la serata. La ‘pacchista’ Sofia ha rappresentato l’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sofia e Jacopo ad Affari tuoi, i neo sposi vincono oltre 42mila euro

