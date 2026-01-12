Affari Tuoi divieto per meduse ? De Martino stronca Herbert Ballerina | Voi capite

Su Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino si è espresso riguardo alle recenti polemiche, commentando con chiarezza alcune affermazioni e decisioni prese nel programma. La trasmissione, ormai consolidata come appuntamento quotidiano, continua a catturare l’interesse del pubblico, mantenendo un equilibrio tra intrattenimento e rispetto delle normative. Di seguito, analizziamo i dettagli sulla controversia relativa al “divieto per le meduse” e le reazioni coinvolte.

Come ogni sera, arriva l'ora dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Arriva l'ora di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il format che spopola in termini di share, sera dopo sera, senza perdere un colpo. La puntata in questione è quella di lunedì 12 gennaio. E anche in questa puntata, al netto del tentativo del concorrente di turno di portare a casa la cifra più alta possibile, ecco andare in scena gli ormai consueti siparietti tra il conduttore ed Herbert Ballerina, il comico dalla cifra surreale. Già, ormai questi scambi sono un marchio di fabbrica, uno dei punti di forza della trasmissione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "divieto per meduse"? De Martino stronca Herbert Ballerina: "Voi capite..." Leggi anche: Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile" Leggi anche: Affari tuoi, De Martino zittisce Herbert Ballerina con un gesto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sara Pireddu: «E ora, Sardegna mia, questi sono davvero... “Affari Tuoi”» x.com L'ex calciatore della Salernitana, Leonardo Gatto, concorrente ad Affari Tuoi. Con i granata due stagioni: nel 2015-2016 giocò 19 partite con due gol, uno nel playout con il Lanciano. Nel 2017-2018, dodici presenze e un gol - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.