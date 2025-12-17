Guerra delle offerte | Wbd preferisce Netflix a Paramount Verso il no alla maxi-offerta

La guerra delle offerte nel settore dello streaming si intensifica, con Warner Bros. Discovery (Wbd) che si prepara a sconsigliare ai propri azionisti di accettare l'offerta ostile di Paramount. Valutata a 108 miliardi di dollari, la proposta mira a consolidare il mercato, ma Wbd preferisce puntare su Netflix come partner strategico.

La Warner Bros. Discovery (Wbd) ha intenzione di raccomandare ai suoi azionisti di respingere l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della Paramount, pari a 30 dollari ad azione. Lo rivela il Financial Times, citando fonti, secondo le quali Wbd evidenzia quattro critiche fondamentali all'offerta della Paramount, sostenendo innanzitutto che è carente rispetto a quella da 83 miliardi presentata all'inizio del mese da Netflix, che consentirà a Wbd di andare avanti sulla strada della prevista scissione delle sue reti televisive via cavo, tra cui Cnn, Discovery e Turner. Secondo le fonti, la documentazione presentata da Wbd è in attesa dell'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione, i cui tempi potrebbero ancora slittare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

