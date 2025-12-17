Guerra delle offerte | Wbd preferisce Netflix a Paramount Verso il no alla maxi-offerta
La guerra delle offerte nel settore dello streaming si intensifica, con Warner Bros. Discovery (Wbd) che si prepara a sconsigliare ai propri azionisti di accettare l'offerta ostile di Paramount. Valutata a 108 miliardi di dollari, la proposta mira a consolidare il mercato, ma Wbd preferisce puntare su Netflix come partner strategico.
La Warner Bros. Discovery (Wbd) ha intenzione di raccomandare ai suoi azionisti di respingere l'offerta ostile da 108 miliardi di dollari della Paramount, pari a 30 dollari ad azione. Lo rivela il Financial Times, citando fonti, secondo le quali Wbd evidenzia quattro critiche fondamentali all'offerta della Paramount, sostenendo innanzitutto che è carente rispetto a quella da 83 miliardi presentata all'inizio del mese da Netflix, che consentirà a Wbd di andare avanti sulla strada della prevista scissione delle sue reti televisive via cavo, tra cui Cnn, Discovery e Turner. Secondo le fonti, la documentazione presentata da Wbd è in attesa dell'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione, i cui tempi potrebbero ancora slittare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Paramount torna all’assalto, nuova maxi offerta per Warner Bros. La sfida miliardaria a Netflix: c’entra anche il genero di Trump
Leggi anche: Paramount contro Netflix, la disfida per Hollywood: maxi-offerta da 108 miliardi per Warner Bros
Netflix vince la guerra delle offerte per Warner Bros. - Discovery: l’offerta da 28 dollari per azione supera Paramount e Comcast ... lascimmiapensa.com
#ParamountSkydance ha deciso di rompere gli schemi annunciando un’offerta pubblica per acquisire #WarnerBrosDiscovery, riaprendo così la guerra di offerte partita con l’accordo annunciato pochi giorni fa da #Netflix - facebook.com facebook
++ #Paramount Skydance lancia un'offerta ostile per Warner Bros Discovery dopo che #Netflix ha vinto la guerra delle offerte. Paramount Skydance, gestita da David #Ellison, sta lanciando un'offerta ostile per l'acquisto di Warner Bros. Discovery, rivolgendosi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.