Paramount Skydance rilancia con una contro-offerta da 108,4 miliardi di dollari mentre l’accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovery è ancora in attesa di approvazione L’accordo Netflix-Warner Bros. Discovery non include TNT e TBS. La scorsa settimana Netflix ha annunciato un accordo per acquisire gli studi cinematografici e la piattaforma HBO Max di Warner Bros. Discovery per un valore complessivo di 82,7 miliardi di dollari (72 miliardi in equity). Tuttavia, l’operazione non comprende i canali televisivi TNT e TBS, dove attualmente vanno in onda Dynamite e Collision della AEW. Secondo i termini dell’accordo, Warner Bros. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Colpo di scena nell’affare Netflix-Warner, arriva offerta altissima di Paramount