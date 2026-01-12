Aeroporto di Salerno Si viaggia solo 3 giorni a settimana ma il futuro lascia ben sperare

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, attualmente operativo tre giorni alla settimana, sta vivendo un periodo di sviluppo e miglioramento. Le prospettive future appaiono promettenti, con iniziative volte a potenziare i servizi e ampliare le rotte. A partire da gennaio 2025, si prevedono significativi cambiamenti che segnano un passo importante nel rafforzamento della connessione tra il territorio e le principali destinazioni nazionali e internazionali.

L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento è al centro di un vivace fermento, e non si può fare a meno di notare come gennaio 2025 rappresenti una svolta rispetto al passato. I dati ufficiali di Assaeroporti parlano chiaro: 20.608 passeggeri

