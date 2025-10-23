"In un anno e mezzo è cambiato il mondo". La frase pronunciata da Marco sulle ombreggiate panchine, fuori l’ingresso al piano terra dell’aeroporto, riassume diciotto mesi di novità tra gate, controlli e strutture esterne nello scalo bolognese. Tutti soddisfatti? Qualcuno sì, altri no. In generale bolognesi e turisti passati dal Marconi hanno notato alcuni cambiamenti, ma non tutti in positivo. Bene i controlli ed è "diminuita la fila ai check-in", ma "non è cambiato nulla" per quanto riguarda la sosta selvaggia, il People Mover e i taxi nelle ore di punta "quando l’aeroporto è pieno". Per i turisti stranieri è "uno scalo piccolissimo, ma stracolmo di gente"; per gli italiani "è un bene che si stia lavorando per ingrandire gli spazi, soprattutto nell’area check-in". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto: il parere di chi viaggia: "È migliorato, ma si può fare di più"