Aeroporto di Salerno avvio 2026 a ritmo ridotto | voli attivi solo tre giorni a settimana

L’aeroporto di Salerno prevede un avvio ridotto nel 2026, con voli attivi solo tre giorni a settimana. Come di consueto in inverno, la frequenza dei voli diminuisce, ma quest’anno la riduzione appare più significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa situazione riflette una tendenza di contenimento dell’offerta, influenzata da fattori stagionali e di mercato.

Come spesso accade nel periodo invernale, la programmazione dei voli risulta ridotta, ma il quadro attuale evidenzia una contrazione più marcata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel gennaio precedente, lo scalo aveva beneficiato di una rete di collegamenti più ampia, tra rotte internazionali, charter turistici e diversi voli nazionali, con buoni livelli di riempimento degli aeromobili. Operatività limitata nella fase invernale. Dall’inizio dell’anno, alcune compagnie hanno sospeso temporaneamente le operazioni, mentre altre hanno ridotto le frequenze su determinate tratte. Il risultato è una programmazione che vede l’ aeroporto operativo solo in alcune giornate della settimana, con un numero contenuto di rotazioni complessive. 🔗 Leggi su Zon.it

