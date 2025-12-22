Il salvataggio dell' aeroporto? Per ora solo due voli a settimana con un’unica destinazione | Chi?in?u
Dopo il salvataggio dell'aeroporto Giuseppe Verdi, grazie ai circa 10 milioni di euro degli industriali parmensi ( e di un imprenditore reggiano) ora inizia la partita più importante. Portare a Parma i voli commerciali, che colleghino la città a destinazioni in Italia e in Europa. Si, ma come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
