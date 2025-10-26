Aeroporto di Salerno | ecco i voli previsti nella stagione invernale 2025 2026
Conclusa la stagione estiva, l'aeroporto di Salerno da domani dà il via alla stagione invernale 20252026, come riporta la pagina Facebook FlySalerno. In particolare, 4 le tratte servite, di cui una completamente nuova rispetto al 2024:EasyJet: la compagnia inglese conferma il Milano MXP come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
