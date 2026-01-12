Addio circoscrizioni una nuova commissione e gettone solo per la effettiva presenza | il nuovo statuto del Comune di Terni

Il Consiglio comunale di Terni ha approvato il nuovo statuto con 28 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Tra le principali novità, l’abolizione delle circoscrizioni e l’introduzione di una commissione con gettone solo per la presenza effettiva. La modifica mira a rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa del Comune. La ratifica rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento delle norme locali.

Tutti gli appuntamenti nelle circoscrizioni cittadine e gli eventi per bambine e bambini - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.