Addio circoscrizioni una nuova commissione e gettone solo per la effettiva presenza | il nuovo statuto del Comune di Terni
Il Consiglio comunale di Terni ha approvato il nuovo statuto con 28 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Tra le principali novità, l’abolizione delle circoscrizioni e l’introduzione di una commissione con gettone solo per la presenza effettiva. La modifica mira a rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa del Comune. La ratifica rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento delle norme locali.
Ventotto voti favorevoli, tre contrari e due astenuti. La seduta del Consiglio comunale di oggi, lunedì 12 febbraio, ha ratificato il nuovo statuto del Comune di Terni. E’ stato anche approvato un emendamento presentato dal Partito democratico ‘Per principio di democrazia’ come segnalato da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Circoscrizioni addio, entra il garante dei diritti privati: nuovo statuto comunale.
Circoscrizioni addio, entra il garante dei diritti privati: nuovo statuto comunale - Approderà sui banchi del consiglio comunale di Terni lunedì prossimo il nuovo statuto di Palazzo Spada elaborato e approvato all’unanimità dalla commissione speciale istituita allo scopo n ... umbria24.it
